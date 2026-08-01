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НовостиЛето в городе1 августа 2026 1:39

В центре Красноярска после ремонта тротуаров высаживают новые деревья и кусты

На красноярских улицах появились новые вязы, яблони и спирея разных видов
Источник:kp.ru
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

31 июля в администрации Красноярска рассказали, что на поперечных улицах Центрального района Красноярска ведутся работы по озеленению. Там сажают деревья и кустарники на тех участках, где недавно закончили ремонт дорог и тротуаров.

Так, на улице Диктатуры пролетариата уже высадили 28 вязов, 15 кустов спиреи серой и 32 яблони. На Кирова зеленых насаждений появилось еще больше: там теперь растут 52 куста спиреи серой, 36 кустов спиреи Тор Голд, 21 яблоня, одна ель и девять венгерских сиреней.

А вот улицу Сурикова пока только планируют озеленять: эти работы намечены на осень, когда завершатся дорожные работы.

Пока же специалисты следят за тем, как приживаются молодые деревья. В мэрии добавили, что выбирали растения с учетом местного климата, чтобы они хорошо перенесли зиму и радовали горожан уже в следующем сезоне.