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НовостиПолитика31 июля 2026 12:45

Владимир Бахарь покинул пост министра финансов Красноярского края

Владимир Бахарь покидает правительство Красноярского края
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

31 июля Владимир Бахарь покинул пост заместителя председателя правительства – министра финансов Красноярского края. Он уходит по собственному желанию.

Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Михаил Котюков. Временно исполнять обязанности руководителя министерства финансов будет первый заместитель министра Павел Кирсанов.

Напомним, что с 1 авгутса Бахарь возглавит Счетную палату Красноярского края.

Владимир Бахарь родился в 1977 году. Он выпускник Красноярского аграрного университета. Работал на различных должностях, в том числе первым заместителем главы Балахтинского района. Министерство финансов возглавил в 2013 году.