Владимир БАХАРЬ: «Деньги должны работать на людей»

Красноярский край завершает финансовый год с самыми лучшими параметрами краевого бюджета за последние годы. Что позволило добиться таких результатов, как будут тратить дополнительно заработанные деньги уже в ближайшие три года и как действительно заставить деньги работать на улучшение жизни каждого жителя края в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал самый главный эксперт по бюджету региона – министр финансов.

Напомним, не так давно состоялись публичные слушания по бюджету с участием краевых и местных властей, руководителей, депутатов, представителей районов края. Отметим, значительный объем ресурсов направляется в органы местного самоуправления — в 2020 году около 100 миллиардов рублей по разным направлениям. Бюджет сбалансирован, а приоритетами являются национальные проекты, с помощью которых должно улучшиться качество жизни в Красноярском крае. И участие именно представителей территорий было ключевым моментом в понимании, как будет исполняться бюджет.

- Владимир Викторович, мы с вами общаемся в момент, когда бюджет края уже принят в первом чтении, впереди второе, и к нему мы подходим с оптимизмом. Это и рекордное за последнее время снижение государственного долга, и собственно рост доходов и расходов. Ну и, конечно, сегодня у нас есть полное право оценивать краевой бюджет как бюджет развития. Что позволило в этом году сверстать такой «позитивный бюджет»?

- Те результаты, которые мы сегодня достигли – и это подчеркивает губернатор края – лучшие за последние 10 лет. Планируем, что по итогам года доходы консолидированного бюджета впервые перешагнут отметку в 300 миллиардов рублей. Это тоже историческое событие, ведь еще пять лет назад этот параметр был на 100 миллиардов меньше.

Наша экономика экспортно-ориентирована, и сумма налога на прибыль, которую крупные налогоплательщики перечисляют в краевой бюджет, зависит от мировой экономической конъюнктуры. В частности, цена на палладий в этом году была стабильно высокой, что позволило существенно увеличить налоговую базу. И это только один из примеров.

Что касается увеличения собственных доходов краевого бюджета, важно отметить здесь и серьезную работу губернатора с федеральным центром, и с крупными предприятиями. Также региональные масштабные проекты, такие как Енисейская Сибирь, позволяют рассчитывать, что доходы краевого бюджета будут расти.

- 2019 год был объявлен губернатором «годом похода на окраины». Что имеется в виду – гораздо большее и пристальное внимание территориям. Небольшим городам, муниципалитетам, районным центрам, поселкам, небольшим деревням. И здесь есть конкретные шаги, которые позволят реально повысить самостоятельность территорий. Что меняется в этом направлении?

- Мы передаем нормативы отчислений по налогу на прибыль муниципальным и городским округам в размере 5%, а также 50% поступлений от упрощенной системы налогообложения муниципальным районам. Тем самым, с одной стороны, мы обеспечиваем источниками дополнительные расходы муниципальных образований, с другой стороны стимулируем органы местного самоуправления к росту налоговой базы и повышаем их самостоятельность.

Мы рассчитываем, что изменения межбюджетных отношений позволят повысить активность на местах, в том числе в территориях, где в основном формируется бюджет края – в Красноярске, Норильске, Северо-Енисейске и Туруханском районе.

- На что конкретно пойдут дополнительные деньги?

- У нас есть единые принципы формирования всех уровней бюджетов – это зарплаты работников бюджетной сферы, социально значимые расходы, и другие расходные обязательства, которые предусмотрены действующим законодательством. Когда появляются дополнительные средства, мы и на краевом, и на муниципальном уровне стараемся дополнительно вкладывать их в инфраструктуру – начиная от дорог и больниц и заканчивая скверами и парками. Эти принципы мы сохраняем.

- Страна сегодня включена в процесс реализации национальных проектов, в Красноярском крае мы участвуем в одиннадцати из них. Как нацпроекты влияют на краевой бюджет?

- Национальные проекты – это уникальная история, которая дает возможность привлекать серьезные федеральные средства в регион. Есть финансовоемкие проекты, такие как образование и здравоохранение, которые позволяют реализовывать больше мероприятий на условиях софинансирования. Пропорции, заявленные федеральными органами власти сегодня, составляют 95% федеральных средств и 5% региональных. По факту эти пропорции, скорее всего, будут другими, поскольку по умолчанию берутся за основу усредненные цифры. А мы понимаем, что, к примеру, школы в Минусинске и Норильске будут строить по разным технологиям. И затраты на объекты соответственно будут различными. Но, подчеркну, что главная задача нацпроектов – реально улучшить условия жизни жителей края. Именно с этим пониманием сегодня работает губернатор, правительство и власть в целом.

- Собственно, к цифрам. Каковы параметры краевого бюджета в этом году, и какие задачи ставятся при каждом формировании очередного бюджета на год?

- Сегодня параметры следующие: доходы – 248,6 миллиардов рублей, расходы – 254,5 миллиардов рублей. Несколько лет назад была поставлена амбициозная задача – выйти на бездефицитный бюджет. С этой задачей в 2019 году мы справились. Дефицит, который предусмотрен в параметрах краевого бюджета на 2020 года в размере 6 млрд рублей, – технический. Он будет компенсирован остатками бюджета 2019 года, т.е. мы не планируем занимать средства на его погашение.

Общий объем капитальных расходов на 2020 год запланирован в размере около 35 миллиардов рублей, из которых на строительство объектов на 2020-2022 годы – около 26 миллиардов рублей. Всего в ближайшие три года в планах построить более 100 социальных объектов. Это школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники, библиотеки, физкультурно-оздоровительные комплексы, очистные сооружения и другие объекты. Большинство из них появятся именно в территориях края. Это очень важное направление работы, деньги должны работать на людей.

- Общаясь с представителями власти, бизнеса, активной общественности, самыми разными красноярцами мы часто отмечаем еще одну позитивную историю – в 2019 году изменилось настроение наших земляков. Вы с этим согласны?

- Безусловно. И я бы здесь выделил несколько факторов. Конечно, многое изменила Универсиада. Это и масштабные стройки, и новый облик города, который стал по-настоящему красивым, и новые подходы к решению городских вопросов – начиная от уборки улиц, и заканчивая внешним видом фасадов, освещением, благоустройством, созданием новых, уже полюбивших людям локаций, парков, скверов. И, кстати говоря, в бюджете следующего года мы запланировали дополнительные средства, в частности на уборку краевой столицы. Конечно, поменялось настроение красноярцев. И наша общая задача – сохранить и приумножить позитивные эмоции. Уверен, сообща у нас все получится.

СПРАВКА КП

Налоговые и неналоговые доходы края в течение трех лет будут увеличиваться. По-прежнему более половины средств обеспечивают 10 крупнейших налогоплательщиков: «Норникель», «Роснефть», «Полюс» и ряд других.

Приоритетная задача – устранить диспропорцию, которая сложилась в области заработной платы работников бюджетной сферы. Очередные шаги в этом направлении будут сделаны в 2020 году.

Кроме этого, планируется построить более 100 объектов, почти половина из них относится к сфере образования. Объекты будут возводиться по всему Красноярскому краю. Спортивные сооружения появятся в Новоселово, Кодинске, Туруханске, Канске, Хатанге, ряде других районов. Одновременно с этим пройдет ремонт сельских домов культуры, библиотек.

ВАЖНО

Реализация национальных проектов – один из главных приоритетов бюджетной политики. На эти цели в Красноярском крае в течение трех лет направят около 70 миллиардов рублей, в том числе в 2020 году предусмотрено порядка 23,5 миллиардов рублей, из них 12,9 миллиардов рублей – из федерального бюджета, 10,5 миллиардов рублей – из краевого.

КСТАТИ

На момент публикации материала бюджет края был принят в двух чтениях на сессии Законодательного Собрания края. В ходе рассмотрения проекта бюджета в первом чтении депутаты приняли поправку, которая изменила параметры краевого бюджета. Доходы и расходы бюджета в 2020 году возросли на 6,1 миллиардов рублей за счет средств федерального бюджета. В результате утвержденные параметры бюджета на 2020 год выглядят следующим образом: доходы – 248,6 миллиардов рублей, расходы – 254,5 миллиардов рублей. Технический дефицит составит 6 миллиардов рублей.

Ко второму чтению по итогам обсуждения документа на профильных комитетах Правительство края внесло поправку по распределению дополнительных средств на конкретные направления. В результате депутаты единогласно проголосовали за проект бюджета с учетом представленной поправки.