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НовостиОбщество30 июля 2026 9:46

В красноярском Дрокино после ливня восстановили размытую дорогу

Сейчас администрация принимает обращения жителей и заявки на откачку воды
Вячеслав КУИМОВ
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

Днем 30 июля в красноярском поселке Дрокино после ливня восстановили размытую дорогу — она ведет к микрорайону Монамур. В администрации города сообщили, что работы велись всю ночь.

Движение транспорта на участке снова открыто. Сейчас специалисты продолжат строить систему водоотведения (объект должен быть готов до 15 августа).

Администрация продолжает принимать обращения жителей и заявки на откачку воды.

Напомним, что на Красноярск всего за одну ночь обрушилась треть от месячной нормы осадков: затопленными оказались улицы, трамвайные пути, дороги. На юге края затопило шесть жилых домов и 11 участков.

Тем временем Кузбасс, как пишет сайт VSE42.Ru, попал в число регионов с рекордными банковскими долгами.