В Красноярске ливень затопил дороги и трамвайные пути. Фото: мэрия

В ночь на 30 июля в Красноярском крае прошел экстремальный ливень. Затопленными оказались улицы и трамвайные пути. На юге региона произошло затопление участков и жилых домов. Показываем и рассказываем о последствиях ливня в крае 30 июля 2026 года.

Потоп в Красноярском крае после дождя 30 июля 2026 года

Улицы Красноярска превратились в реки. По информации мэрии, выпало 25 мм осадков – это 36 % от месячной нормы за июль. Больше всего досталось правобережью. Воду убирают на улицах Мичурина, Котовского, Семафорной, Лесопильщиков, Цементников, Парашютной, Медицинском, Щорса, Авиаторов, Кутузова, Афонтовском, а также в традиционных местах подтоплений — на Ломоносова, Красной Армии, Брянской, Электриков, Тотмина, Свободном и Лесной. Из-за затопленных дорог встали трамваи.

Коммунальные службы с ночи откачивают воду. К утру вывезли почти 550 кубометров – примерно столько помещается в 25-метровый бассейн.

На левобережье транспорт ходит по расписанию.

Жители села Дрокино сообщают, что дождь тоже смыл местную дорогу. Люди сейчас буквально отрезаны от мира.

Потоки ливня в Дрокино. Видео: Ирина Фокина

А на юге региона, в селе Ермаковское, из-за дождей произошел подъем уровня воды в реке Оя. Затопило шесть жилых домов и 11 участков.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В ГУ МЧС по краю рассказали, что эвакуировали 15 человек, в том числе четверых детей.

В готовности находится пункт временного размещения. Сейчас в нем нет людей – пострадавшие разместились у знакомых и родственников.

Утром 30 июля уровень воды в реке Оя составлял 318 см при критическом 290 см. На месте работают силы и средства РСЧС в составе 22 человек и десяти единиц техники.