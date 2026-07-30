Промежуточные итоги открытых встреч жителей с главой Красноярска: решено более 65% вопросов

Бойцы Трудовых отрядов главы города расписывают переход - виадук на улице Авиаторов. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В сезон активного благоустройства и дорожного ремонта глава Красноярска Сергей Верещагин продолжает контролировать исполнение поручений, которые были даны руководителям органов администрации города и подведомственных учреждений этой весной на открытых встречах с горожанами.

Тогда от жителей поступило 1179 вопросов. Наиболее острые темы касались работы управляющих компаний, вывоза мусора, обустройства новых площадок ТКО, ремонта дорог, благоустройства территорий и не только. В настоящий момент из общего перечня отработано более 65% обращений.

Так, в Железнодорожном районе красноярцы просили отремонтировать проезд рядом с домом 1г по улице Калинина.

Дворовый проезд на улице Калинина. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

- Раньше здесь были большие ямы, плитка тротуарная сползала вниз, в дождь ни на машине, ни пешком пройти по этой дороге было невозможно. Сейчас все сделали, ровный асфальт, стало комфортно, нам нравится. Очень благодарны, что нас услышали и сделали все качественно и быстро, — отметила местная жительница Надежда Мабетова.

По просьбам жителей на перекрестке улиц Линейной и Абытаевской установили новый светофор. Кроме того, ведется подготовка к переносу и обустройству соседнего пешеходного перехода ближе к улице Караульной.

- Нерегулируемый переход немного неудачно расположен здесь. Он будет ликвидирован. Здесь организуем регулируемый объект в границах перекрестка улиц Линейной - Караульной. Планируем осуществить эти работы в 2027-ом году во время ремонтно-строительного сезона, — рассказал заместитель руководителя МКУ «УДИБ» Роман Веретнов.

В то же время в Ленинском районе решена другая транспортная проблема. Отремонтирована дорога к поселку Березовка. Здесь уложили 2,5 км нового покрытия, площадью 22 тысячи квадратных метров.

Теперь улица Рязанская стала удобнее и безопаснее для местных жителей. А собственники дома №30 на ул. Крупской жаловались на нехватку контейнеров для мусора и на затопление территории после осадков. Сейчас на месте установили новые емкости для отходов, подняли уровень тротуара, чтобы площадку у дома не заливало дождевой водой.

- Мы не ожидали, что так быстро все сделают. Дожди, когда идут, ничего не топит. Мы довольны, – поделилась председатель дома №30 по улице Крупской Нина Богданова.

Еще одним ярким примером положительных изменений стал виадук на улице Авиаторов. Ранее переход был популярным местом для размещения несанкционированной рекламы. По инициативе жителей и при поддержке Сергея Верещагина было принято решение дать объекту «вторую жизнь». Сейчас бойцы трудового отряда главы города превращают серые стены в арт-объект с изображением подводного мира.

Решение всех вопросов, поступивших в рамках открытых встреч, находится на контроле главы Красноярска Сергея Верещагина. Кроме этого, он регулярно выезжает в новые территории муниципального округа — поселки Минино, Элита, Березовка, Солонцы, Бугачево и другие населенные пункты. В середине июля состоялся первый онлайн-прием граждан.

- Ориентация на запросы жителей — один из главных для меня приоритетов в работе. Есть ряд вопросов, которые требуют детальной проработки и дополнительного финансирования. На контроле каждое обращение и работа по ним. Наша задача сделать все районы большого Красноярска комфортнее для жителей, — рассказал глава Красноярска Сергей Верещагин.

Этой весной в диалоге с мэром в семи районах города приняли участие почти 1200 человек. Следующая серия открытых встреч главы с жителями краевого центра стартует в октябре.