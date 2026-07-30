В селе на юге Красноярского края после ливней затопило шесть домов

Фото: МЧС

Утром 30 июля после сильных дождей произошел подъем уровня воды в реке Оя в селе Ермаковское. Как сообщили в МЧС Красноярского края, в результате затопило 11 участков и шесть жилых домов.

Спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе четырех детей. Людей готов принять пункт временного размещения, однако пока он пуст (сельчане разместились у знакомых и родственников).

Уровень воды в реке Оя составляет 318 сантиметров (критический — 290). Ситуация находится на контроле региональных властей и МЧС.

В ночь на 30 июля в крае прошел экстремальный ливень. Затопленными оказались улицы, дома и огороды. Показываем и рассказываем о последствиях ливня.