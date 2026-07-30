На юге Красноярского края после ливней начался подъем рек

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Утром 30 июля в Красноярском крае после ливней начался подъем рек Ус, Оя, Туба, Казыр, Кизир и Амыл. В региональном МЧС уточнили, что рост воды — от 30 до 130 сантиметров.

Так, на реке Оя около села Ермаковское уровень воды составил 320 сантиметров (за сутки +103). Наблюдается превышение опасной отметки — 310 сантиметров.

В ближайшие дни вода продолжит заливать пойменные территории, есть риск затопления низинных придомовых участков и огородов. Местами дороги могут оказаться перекрыты из-за перелива.

Ситуация находится на контроле краевого правительства и спасателей. Проводится мониторинг уровня воды, в готовности находятся пункты временного размещения.

В реки превратились и улицы Красноярска. По информации мэрии, выпало 25 мм осадков – это 36% от месячной нормы за июль. Больше всего досталось правобережью.