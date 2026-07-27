Фото: администрация Красноярска

Строительство новых контейнерных площадок началось в Железнодорожном и Кировском районах Красноярска.

Монтаж стартовал по адресам, где расположены одни из самых проблемных контейнерных стоянок.

Первым делом ход работ главы районов, депутаты Законодательного Собрания края и жители проверили на улицах 8 Марта, 22Б и Комбайностроителей, 3. Вместо маленьких площадок там делают вместительные – с бетонным основанием и навесом от дождя. Из-за крупногабаритного мусора прежде площадки превращались в свалки. Проблему захламления частично удастся решить увеличением числа мусорных баков.

«У нас два контракта: одним будет выполнено 6 стоянок, другим – 20. Баков не хватает. Понятно, если он заполнен, то мусор складируется на землю, а потом тяжело с земли поднимать, это дополнительные затраты. Поэтому задача стоит, чтобы баков хватало. И, конечно, необходимо, чтобы „РостТех“ вовремя все вывозил», – рассказал Евгений Семкин, руководитель администрации Железнодорожного района.

Если в Железнодорожном районе этим летом установят 26 современных площадок, то в Кировском – 31. Сегодня подрядчик приступил к работам на улице Западной, 8. А на Щорса, 11 и Шелковой, 7-9 площадки уже готовы. Именно эти адреса жители озвучили на встрече с главой города Сергеем Верещагиным. Администрации районов регулярно собирают такие заявки, анализируют обращения горожан, чтобы выявлять наиболее замусоренные территории.

Все площадки в районах оборудуют стандартными контейнерами и сетками для сбора перерабатываемых отходов. Подъезды сделают максимально доступными для спецтехники.

«Закрытые контейнерные площадки помогут сохранить чистоту: мусор не будет разлетаться из-за порывов ветра, а пространство вокруг – выглядеть опрятно», – сказал Андрей Колотов, председатель дома по ул. Западной, 12.

Контейнерные стоянки разместят на муниципальной территории или земле неразграниченной собственности. Их содержанием займутся управляющие организации, с которыми подпишут соответствующее соглашение.

«Наша цель – привести в надлежащее состояние все контейнерные площадки в районе. Если сегодня самые загрязненные участки стали чистыми, значит, мы делаем всё правильно», – рассказал Евгений Бурмистров, руководитель администрации Кировского района.

В этом году на обустройство новых и реконструкцию существующих контейнерных площадок в Красноярске выделено 186 млн рублей. Средства – из бюджетов города и края. Это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Всего на территории большого Красноярска установят порядка 400 объектов.

Обустройство новых площадок – важная часть комплексного подхода к устранению острых вопросов замусоренности районов. Но решить проблему можно только при своевременном вывозе мусора, соблюдении санитарных норм региональным оператором и ответственности самих горожан.