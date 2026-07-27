В лесу под Красноярском четвертый день ищут 78-летнего грибника

Фото: КГКУ «Спасатель»

В Емельяновском округе Красноярского края уже четвертые сутки продолжаются поиски пожилого мужчины, который ушел за грибами 23 июля и не вернулся. 78-летний пенсионер отправился в лес в районе села Еловое и пропал.

Спасатели не прекращают работу ни на день. За минувшие сутки они обследовали еще пятнадцать километров лесных троп и дорог, а всего с начала операции пешие группы, квадроциклы и кинологи с собаками тщательно проверили 43 километра лесного массива и 37 километров грунтовых дорог.

На 27 июля найти заблудившегося мужчину так и не удалось, как и обнаружить его следы. Поисковая операция продолжится.

Спасатели в очередной раз обращаются ко всем любителям лесных походов с настоятельной просьбой не пренебрегать элементарными правилами безопасности. Прежде чем уйти в лес, необходимо обязательно предупредить близких о предполагаемом маршруте, а также назвать примерное время возвращения. С собой нужно брать заряженный мобильный телефон – это может стать единственной ниточкой связи с внешним миром. И самое важное: одежду стоит выбирать яркую, заметную издалека, потому что в камуфляже человека порой не видно даже с трех шагов, что многократно осложняет поиски в зарослях.