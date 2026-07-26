Красноярские спасатели продолжают искать в лесу 78-летнего мужчину

Пожилой грибник ушел в лес с районе села Еловое. Фото: КГКУ "Спасатель"

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда продолжают искать в лесу 78-летнего мужчину. В четверг 23 июля он ушел, предположительно за грибами, в лесной массив в районе села Еловое (Емельяновский округ).

За минувшие сутки специалисты тщательно обследовали 18 километров лесного массива. Пока никаких положительных результатов, следов мужчины не обнаружено.

Спасатели напоминают простейшие правила безопасности, чтобы не допустить подобных случаев:

- перед выходом в лес предупредите родных, куда идете, обозначьте место прогулки;

- укажите контрольное время возвращения;

- обязательно возьмите сотовый телефон, предварительно проверив заряд батареи;

- надевайте одежду яркого цвета – в камуфляже крайне затруднительно обнаружить человека даже на расстояние трех метров.

Не отпускайте одних в лес пожилых людей и детей!