Инфляция в Красноярском крае превысила среднюю по России

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Годовая инфляция в Красноярском крае по итогам июня 2026 года ускорилась до 6,43% — в целом по стране этот показатель составил 6,02%. Как сообщает Банк России со ссылкой на данные Росстата, за месяц цены в нашем регионе выросли на 0,79% (общероссийский уровень — 0,87%).

Ощутимо подорожали непродовольственные товары. Годовая инфляция в Красноярском крае также оказалась выше средней по Сибири, где она составила 6,06%.

Эксперты связывают ускорение роста цен в первый месяц лета в основном с сокращением предложения топлива и увеличением издержек поставщиков отдельных услуг.

Ранее стало известно, что суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Красноярском крае на конец июня 2026 года составила почти 252 млн рублей — это третье место среди всех регионов России.