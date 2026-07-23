Красноярский край стал вторым в России по зарплатным долгам

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Суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Красноярском крае на конец июня 2026 года составила почти 252 млн рублей — это третье место среди всех регионов России. По данным Росстата, впереди только Краснодарский край (597,9 миллиона рублей) и Нижегородская область (275,6 миллиона).

Как сообщили аналитики, на конец июня просроченная задолженность по заработной плате в стране составила 2,07 миллиарда рублей — по сравнению с маем этот показатель снизился на 890,2 миллиона.

Однако относительно июня 2025-го долги по зарплате увеличились на 1,1 миллиарда рублей — в 2,2 раза. В ведомстве добавили, что данные приводятся по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.

Строительство стало лидером по числу работников, перед которыми сохраняется задолженность — 51,6%. Далее идут обрабатывающие производства — 26,2%; сельское хозяйство и рыболовство — 4,4%. Перед бюджетниками долгов практически нет — менее 1%.

Ранее мы писали, что предприятия регионов Енисейской Сибири в 2025 году выпустили 169 миллионов литров бутилированной воды — такого объема жидкости хватит, чтобы наполнить 68 олимпийских бассейнов.