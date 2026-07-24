В Сибирском федеральном университете в самом разгаре приемная кампания

Сибирский федеральный университет — один из крупнейших вузов России и ведущий научно-образовательный центр Восточной Сибири. Здесь обучаются более 40 000 студентов из разных регионов России и зарубежных стран, работают современные исследовательские лаборатории, реализуются сотни образовательных программ, а выпускники успешно строят карьеру в ведущих российских и международных компаниях. Университет готовит специалистов в самых разных областях — от инженерии, ИТ и естественных наук до медицины, педагогики, экономики, гуманитарных и творческих направлений.

Сейчас в СФУ в самом разгаре приёмная кампания. Если вы планируете поступать на бюджет, важно не пропустить один из ключевых сроков. Уже 25 июля в 17:00 по красноярскому времени завершается приём документов от абитуриентов, поступающих без прохождения внутренних вступительных испытаний — только по результатам ЕГЭ, а также для отдельных льготных категорий и победителей олимпиад.

После завершения приёма документов изменить своё решение уже не получится, поэтому лучше заранее проверить, что заявление подано, а все необходимые документы загружены в личный кабинет или переданы в приёмную комиссию.

Подробнее обо всех этапах поступления, сроках и правилах приёма — на сайте вуза

Больше интересных фактов об университете, его возможностях и студенческой жизни:

- на официальном сайте СФУ

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Фото предоставлены СФУ

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