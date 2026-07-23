Квартиры в Краснодаре от застройщика: жилой комплекс с парком и колесом обозрения

Фото предоставлено пресс-службой компании «НВМ»

Группа компаний «НВМ» предлагает квартиры в Краснодаре в проекте «Дом 101» — с духовным центром, обширным парком и полным набором социальных благ.

Концепция ЖК «Дом 101» строится на балансе личного и общественного. Внутренние дворы проектируются полностью свободными от автомобильного движения. Автомобилисты смогут оставлять свои машины в многоуровневом и наземном паркинге.

Духовным сердцем жилого квартала станет православный храм, расположенный на территории. В сочетании с парком в 20 гектаров это создает атмосферу уединения и покоя, которая так ценится в насыщенной городской среде. Парк с колесом обозрения, местами для пикников, зонами для йоги и амфитеатром станет локацией не только для развлечений, но и для умиротворяющих прогулок в любое время года.

- Мы не случайно называем проект экосистемой. Здесь всё взаимосвязано: вы отводите ребенка в один из детских садов, которых в комплексе, кстати, пять, идете в физкультурном-оздоровительный комплекс или на теннисный корт, встречаетесь с соседями у барбекю-зоны и завершаете день в тишине храма или в прогулке с питомцем по специально отведенной территории. И всё это в шаговой доступности от вашей квартиры. В квартале также будет своя поликлиника, — отметили в ГК «НВМ».

В проекте обозначена и просторная школа. В состав спортивной инфраструктуры войдут также скейт-парк, беговые и велодорожки, футбольное поле и спортивные площадки во дворах.

За эстетику и внешний вид комплекса будут отвечать архитектурная подсветка и дизайнерские входные группы.

ЖК «Дом 101» в Краснодаре — это территория, где можно будет наслаждаться созерцанием, растить детей в зеленом окружении. Детали проекта - на сайте застройщика.

ООО СЗ «КАП». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Реклама. ООО СЗ «КАП». ИНН 2312312810. erid: 2W5zFHxDpYH