Глава Красноярска Сергей Верещагин проверил благоустройство в центре города

Фото: администрация Красноярска

Состоялся седьмой рабочий выезд главы Красноярского в формате «Районного маршрута». Сергей Верещагин проверил ряд объектов в Центральном районе. В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания края и председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина.

Особое внимание глава Красноярска уделил решениям вопросов жителей, которые звучали на открытой встрече в районе в апреле текущего года. Одна из ключевых тем – организация площадок для сбора ТКО в частном секторе. Девять новых мест оборудовали на ул. Гагарина, Фурманова, Березина, Полярной, Красноградской и других. Еще две площадки установят в ближайшее время. Сергей Верещагин поручил оценить, какие места необходимо оборудовать «умными» камерами, чтобы следить за нарушителями.

Еще один важный вопрос – организация дорожного движения в микрорайоне. По просьбам жителей на перекрестке улиц Линейная – Абытаевская установили светофор для безопасности пешеходов. Запустят его до конца недели. Проверил Сергей Верещагин и как решается обращение собственников дома по ул. Любы Шевцовой, 84А. Жители на открытой встрече рассказали, что подвал затапливают стекающие дождевые воды с территории школы №155. Глава Красноярска поручил до 1 сентября реализовать инженерные решения для отвода осадков.

На контроле главы города находится капитальный ремонт объектов образования. В Центральном районе таких два. Первый – филиал школы «Комплекс Покровский» на ул. Степана Разина. Учреждение модернизируют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и по региональной программе «Все лучшее – детям». Зданию 68 лет. 1 сентября в школу должны пойти дети, более трехсот учеников.

Фото: администрация Красноярска

«В настоящее время выполнены работы по ремонту фасада, завершаем отделку внутри, монтаж инженерных сетей, осталось установить двери и закончить облицовку лестничной клетки керамической плиткой», – доложил Александр Новицкий, и. о. руководителя компании-подрядчика.

Сергей Верещагин поставил задачу службам привести в порядок подъездные пути к учреждению и улицу Степана Разина. Здесь до середины августа выполнят ямочный ремонт, отремонтируют колодцы и водоотводные лотки.

Второй объект образования – новый филиал «Детской художественной школы №1» на ул. Ады Лебедевой. С 2023 года помещение площадью чуть более 1200 м² принадлежит городу. Сейчас внутри идет капитальный ремонт. Все работы будут выполнены по соглашению с инвестором в рамках подготовки к 400-летию.

«Создание нового филиала позволит увеличить количество обучающихся примерно на 500 человек, что крайне важно с учетом существенного дефицита мест для занятий творчеством и музыкой в центре города. 1 сентября 2027 года обновленная школа должна распахнуть свои двери для учеников», – поделилась Наталия Фирюлина, председатель городского Совета депутатов.

Еще одной точкой «Районного маршрута» стало культурное пространство «Суриков-центр». Объект возводят к 400-летию Красноярска. Готовность – 52%. Специалисты приступили к отделке фасада. Детали производят на красноярском заводе.

«На следующей неделе приступаем к благоустройству. В этом сезоне планируем завершить эти работы и отделку фасада. В сентябре здание приобретет финишный облик», – рассказал Павел Долгих, руководитель компании генерального подрядчика.

Также решаются вопросы по территории вокруг: трубу котельной обследуют специалисты на аварийность, в планах – ее демонтаж. Кроме этого, начнется формирование связи культурного пространства с музеем-усадьбой В.И. Сурикова. Сейчас их разделяет ограда – объект культурного наследия. Планируется, что осенью на территорию музея-усадьбы зайдут подрядчики для реконструкции ограды с воротами, флигеля и основного здания.

К процессу модернизации исторического узла города подключились жители. Собственники квартир по Ленина, 102 предложили во дворе на стене, которая граничит с музеем-усадьбой, нарисовать граффити по мотивам творчества великого художника. Проект разрабатывают совместно с Институтом искусств.

Завершающей точкой маршрута стал контроль работ по благоустройству на улицах центра. Это проект 400-летия Красноярска. К процессу город подошел комплексно: при поддержке краевого бюджета благоустраивают три улицы общей протяженностью 3,3 км и параллельно обновляют фасады многоквартирных домов совместно с Фондом капитального ремонта.

«К ремонту поперечных улиц много вопросов. Прогулялся по Диктатуры Пролетариата, Кирова и Сурикова. Организацию работ здесь проверял месяц назад. По моим замечаниям процесс скорректировали, но еще остаются недочеты. Каждую улицу ремонтирует отдельный подрядчик. Ко всем замечания – неаккуратность ведения работ и плохая организация пешеходной доступности. На отдельных участках ее вовсе нет. Поручил навести порядок и увеличить количество рабочих. Отмечу, что этот «Районный маршрут» не заключительный. В августе продолжу проверку ключевых точек каждого выезда, чтобы отследить изменения и выполнение поручений», – подвел итог Сергей Верещагин.