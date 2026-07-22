В Красноярске ищут подрядчика для строительства моста на остров Татышев

Изображение: администрация Красноярска

В Красноярске объявили торги на строительство велопешеходного моста, который свяжет микрорайон Зеленая роща с островом Татышев. Начальная стоимость контракта — 1,06 миллиарда рублей, деньги выделят из городского бюджета.

Как сообщил в социальных сетях мэр Сергей Верещагин, протяженность переправы — 279 метров, с учетом эстакадных подходов — 633 метра. Проектом также предусмотрена архитектурная подсветка.

Работы необходимо завершить до 25 ноября 2027 года.

Напомним, что мост появится на месте старого, который находится в аварийном состоянии. Его полностью демонтируют после того, как станет ясно, какие проектные решения будут применены в новом сооружении.

Переправа должна стать подарком горожанам к 400-летию Красноярска.