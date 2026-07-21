Дым от лесных пожаров в Красноярском крае снова дошел до Новосибирска

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Утром 21 июля жители соседнего Новосибирска снова обратили внимание на едкую дымку, напоминающую туман. Как пояснили в Западно-Сибирском УГМС, образовавшийся смог в городе — это шлейф от лесных пожаров, очаги которых находятся в Красноярском крае и Томской области.

Синоптики ожидают, что ситуация улучшится с наступлением осадков в среду. Превышения загрязняющих веществ специалисты сегодня не зафиксировали.

Напомним, что утром 20 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 85 пожаров на площади 77,8 тысячи га. Из них 20 локализовали.

Всего в ликвидации очагов участвуют свыше 1400 человек, в том числе из других регионов.