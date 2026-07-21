Более 600 тысяч рублей штрафов: в Солонцах продолжают бороться со стихийными свалками

Фото: администрация Красноярска

С начала 2026 года в Солонцовском сельсовете проведены четыре масштабные зачистки территорий от стихийных свалок. Во время каждой такой уборки специалисты очищали сразу несколько проблемных участков.

За это время вывезено около 1900 кубометров мусора, почти 2280 тонн. Объем сопоставим с весом 34 полностью загруженных железнодорожных вагонов. И это без учета многочисленных локальных уборок, которые коммунальные службы проводят практически ежедневно. Очередная масштабная ликвидация мусора накануне прошла на улицах Луговой и Новостроек.

Одновременно продолжается работа по привлечению нарушителей к ответственности. С начала года за нарушение правил благоустройства составлено около 140 административных протоколов, а общая сумма штрафов уже превысила 600 тысяч рублей. Ответственность несут как физические, так и юридические лица.

При этом, как показывает практика, большинство стихийных свалок появляются вовсе не из-за предпринимателей, а по вине самих жителей. Нередко один контейнер оказывается переполнен, тогда как соседний остается пустым. Вместо того чтобы сделать несколько шагов до свободного бака, мусор оставляют рядом с площадкой. Именно так постепенно и образуются стихийные свалки.

Отдельной проблемой остаются садовые товарищества. На территории сельсовета расположено около 80 СНТ, из них 15 находятся в непосредственной близости от Солонцов. При этом лишь единицы оборудовали собственные контейнерные площадки и заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов, хотя это является их прямой обязанностью. Дополнительные сложности возникают и из-за нарушений графика вывоза мусора.

Чтобы сделать систему обращения с отходами более эффективной, в поселке продолжается масштабная реконструкция контейнерных площадок. До конца третьего квартала здесь построят 34 новые площадки, соответствующие требованиям СанПиН. На некоторых из них установят камеры видеонаблюдения с использованием технологий искусственного интеллекта. Они смогут автоматически фиксировать нарушения правил благоустройства и помогут выявлять тех, кто оставляет мусор рядом с контейнерами.

В администрации сельсовета отмечают, что современные контейнерные площадки, камеры и штрафы помогают поддерживать порядок, но решить проблему окончательно можно только при ответственном отношении самих жителей. Чистота в поселке начинается с простого решения: донести мусор до контейнера, а не оставить его рядом.

Напомним, за нарушение правил благоустройства предусмотрены административные штрафы: для граждан от 1,5 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей. За повторные нарушения размеры штрафов увеличиваются.