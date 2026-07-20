В Красноярске появится мурал с исследователем Арктики Артуром Чилингаровым

Фото: Ирина Брежнева в соцсетях

В Красноярске появится мурал с портретом исследователя Арктики, депутата Госдумы Артура Чилингарова. Как пишут sibnovosti.ru со ссылкой на руководителя краевого агентства печати и массовых коммуникаций Ирина Брежнева в социальных сетях, изображение нанесут на фасад дома № 2 на улице Ястынской.

Многоэтажный жилой дом находится в микрорайоне Северный.

«Планируем в течение двух недель сделать мурал полностью, но с оговоркой на погоду», – пишет Брежнева в социальных сетях.

Напомним, что 1 июня 2024 года на 85-м году жизни скончался выдающийся ученый, академик РАН, много лет представляющий интересы жителей Красноярского края в Госдуме, депутат Артур Чилингаров.

Артур Николаевич более полувека посвятил исследованию Арктики и Антарктики, возглавлял сложнейшие экспедиции, руководил масштабными проектами.