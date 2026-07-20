Красноярский ФК «Енисей» на выезде крупно уступил «Уралу»

Фото: ФК «Енисей» в социальных сетях

Накануне, 19 июля, красноярский футбольный клуб «Енисей» на выезде крупно уступил екатеринбургскому «Уралу» в матче второго тура Первой лиги. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счетом 0:3.

Мячи забили Евгений Харин, Никита Морозов и Денис Боков. При этом в первом тайме обе команды не смогли отличиться.

Таким образом, сейчас «Енисей» находится в середине турнирной таблицы. Следующий матч красно-синие проведут дома — игра состоится 26 июля.

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