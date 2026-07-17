Фото: Руслан Рыбаков

В Красноярске провели семинар для работников пассажирского транспорта по работе системы «Говорящий город»

Система «Говорящий город» позволяет пользователям со смартфоном или абонентским устройством получать данные о подходящем к остановке транспорте, в том числе о типе транспортного средства.

Специалисты компании-разработчика из Санкт-Петербурга с участием людей с инвалидностью провели специальный семинар для работников городского пассажирского транспорта, на котором рассказали, как эффективно пользоваться возможностями системы.

«В каждом оборудованном автобусе установлен радиоприёмопередатчик, который монтируют в кабине водителя, в него заранее записывают все необходимые данные, и во время движения он непрерывно передаёт сигнал, фактически сообщая номер автобуса, направление движения и особенности оснащения, например наличие низкого пола или аппарели», - поясняет Алёна Болдышева, заместитель генерального директора компании «Говорящий город».

Сейчас системой «Говорящий город» оснащено около 17 % городского общественного транспорта. До конца 2026 года в Красноярск поступит ещё одна партия газомоторных автобусов, также оборудованных этой системой.

«Прибор подсказывает нам, что рядом находится человек с особенностями здоровья. Благодаря системе пассажиры понимают, что подъехал нужный автобус, и где удобнее зайти. А экипаж сразу может определить, требуется ли помощь при посадке», - отметил водитель автобуса Василий.

Развитие доступной среды в транспорт идёт с учётом пожеланий самих пассажиров. Например, по обращениям горожан доработали конструкцию нового газомоторного автобуса: производители перенесли поручни, чтобы они не мешали размещению колясок.

«Выявили эту проблему, обратились на завод производителя в Беларусь. Конструкторы доработали модель. Я очень рада, что часть автобусов пришла с уже изменёнными поручнями», - сказала Наталья Каптелинина, депутат Государственной Думы.

В Красноярске реализуют целый комплекс мер для создания доступной городской среды. Управление социальной защиты населения координирует взаимодействие между различными органами и маломобильными гражданами. Также при администрации города действует рабочая группа, которая разрабатывает дополнительные решения по обеспечению доступности объектов инфраструктуры.

«Наша задача создать условия в городе для того, чтобы жители могли свободно перемещаться. Не заказывая спецтранспорт и не ожидая кого-то для сопровождения, а посредством современных технологий, которые сейчас у нас внедряются», - сказала Ольга Качанова, руководитель управления социальной защиты населения.