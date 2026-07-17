В Красноярске началось очередное заседание по делу экс-мэра Владислава Логинова

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

17 июля в Центральном районном суде Красноярска началось очередное заседание по делу бывшего главы города Владислава Логинова. Экс-мэра подозревают в получении крупных взяток.

Напомним, что летом 2025 года Логинову предъявили обвинение в получении взятки на сумму более 180 миллионов рублей. По версии СК, в 2018–2024 годах за незаконное вознаграждение он помогал коммерческим организациям победить в конкурсах на ремонт дорог в краевом центре.

В схеме, по версии следствия, участвовали компании: «Красдорстрой» (взятка — 69,3 миллиона), «СПК Сфера» (взятка — 6,8 миллиона рублей) и «Промстрой» (почти 190 миллионов рублей и строительство бани бывшему главе города).

Общая сумма взятки в деле бывшего градоначальника составила 265 миллионов рублей.

Судья запретил журналистам фото- и видеосъемку.