«Этого не могло быть и не было»: сумма взяток экс-мэру Красноярска Владиславу Логинову выросла до 265 миллионов рублей

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14 июля в Центральном районном суде Красноярска прошло заседание по делу экс-мэра Владислава Логинова и бывшего первого замглавы города Алексея Давыдова. Первому вменяют четыре эпизода получения взяток, второму — три.

На первом заседании они заявили, что не признают вину.

«Я говорил, что этого не могло быть и не было. На сегодняшний день с этим обвинением я не согласен», – говорил бывший мэр.

Напомним, что летом 2025 года Логинову предъявили обвинение в получении взятки на сумму более 180 миллионов рублей. По версии СК, в 2018–2024 годах за незаконное вознаграждение он помогал коммерческим организациям победить в конкурсах на ремонт дорог в краевом центре.

По делу также проходят:

- Евгений Жвакин, экс-глава УДИБ;

- Павел Креско, экс-глава УДИБ и САТП;

- Татьяна Сухова.

Им предъявили обвинения в посредничестве при передаче взяток. Все трое признали вину и готовы дать показания.

Ранее мы писали, что экс-мэр Владислав Логинов стал рекордсменом по размеру взятки в 2025 году, получив более 180 миллионов рублей и баню. На втором месте находится бывший глава красноярского ФМБА Борис Баранкин (У него «всего» 16 миллионов рублей.).

Однако сегодня стало известно, что общая сумма взятки в деле Логинова выросла до 265 миллионов рублей. В схеме, по версии следствия, участвовали компании: «Красдорстрой» (взятка — 69,3 миллиона), «СПК Сфера» (взятка — 6,8 миллиона рублей) и «Промстрой» (почти 190 миллионов рублей и строительство бани бывшему главе города).

Следующее заседание состоится 17 июля.