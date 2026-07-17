«Ростелеком» поддержал добровольцев-спасателей Хакасии

В рамках корпоративной благотворительной программы «Ростелеком» оказал финансовую поддержку Региональной общественной организации «Общественный поисково-спасательный отряд Республики Хакасия». Средства направлены на приобретение горюче-смазочных материалов, складских стеллажей, ноутбука и огнетушителей.

Отряд спасателей-добровольцев был создан в 2016 году в поселке Черемушки. Изначально он объединял около десятка активистов, которые совместно с МВД, МЧС и Главным управлением по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности участвовали в поисках людей, заблудившихся в горно-таежной местности,

Позже организация получила официальный статус, а участники прошли государственную аттестацию. Сегодня в ее составе 60 человек. Расширена и география присутствия — она охватывает Саяногорск, Абазу, Балыксу, Ефремкино и Абакан. За последние шесть лет добровольцы провели около 100 поисковых мероприятий, в результате которых было спасено более 200 человек.

Среди добровольцев — сотрудник Красноярского филиала «Ростелекома» Владислав Староверов. В компании он занимается подключением проводного интернета, Wi-Fi, видеонаблюдения, виртуальной АТС для бизнеса. А во внеурочное время спасает людей.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»:

«Поддержка волонтерских инициатив — важная часть социальной политики компании. Мы понимаем, насколько значима эта работа. Уверен, финансовая помощь "Ростелекома" позволит укрепить материальную базу отряда в Хакасии».

Владислав Староверов, менеджер по работе с холдингами отдела продаж корпоративным заказчикам «Ростелекома», спасатель:

«У нас остаются только физически и морально сильные и выносливые люди. Это главное качество для спасателя. Но для эффективной работы также необходима технико-хозяйственное обеспечение. Пожертвование "Ростелекома" очень своевременно. Компания уже не первый раз поддерживает нас, и это ее вклад в наше общее дело».

ПАО «Ростелеком»

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Фото: предоставлено компанией Ростелеком

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