Водителя из Ачинска задержали за попытку убить девушку после ссоры

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В Ачинске задержали 32-летнего водителя за попытку убить девушку после ссоры. По версии Следственного комитета Красноярского края, ЧП произошло ночью 13 июля в поселке Малиновка.

Тогда мужчина пьяным сел за руль принадлежащего супруге Kia Sorento и поехал в алкомаркет за добавкой. Возле магазина он познакомился с компанией молодых людей — вместе они выпивали, веселились. Спустя некоторое время подозреваемый решил уехать, однако одна из девушек попыталась его остановить. Между ними вспыхнул конфликт.

Водитель от злобы резко нажал на газ, сбил знакомую и переехал ее передним и задним колесами.

Сначала на агрессора завели уголовные дела о причинении среднего вреда здоровью и повторной пьяной езде. Однако позже прокуратура добилась ужесточения статьи до покушения на убийство.

Следователи задержали мужчину. Расследование продолжается.