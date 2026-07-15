В Красноярском крае пьяный водитель во время ссоры дважды переехал девушку. Скриншот: видео краевой прокуратуры

Пьяный водитель переехал девушку в Красноярском крае. Прокуратура добилась переквалификации дела на покушение на убийство.

ЧП произошло ночью 13 июля 2026 года в поселке Малиновка Ачинского округа. 32-летний местный житель пьяным сел за руль принадлежащего супруге Kia Sorento и поехал в алкомаркет за добавкой.

Возле магазина он присоединился к компании. Спустя время собрался уезжать, однако одна из девушек подошла к автомобилю, чтобы забрать из салона свою сумку. Между ними вспыхнул конфликт, тогда потерпевшая встала перед машиной и положила руки на капот.

Водитель от злобы резко нажал на газ, сбил девушку и переехал ее передним и задним колесами. После этого мужчина попытался скрыться. К счастью, пострадавшая осталась жива.

Сначала на жителя поселка завели уголовные дела о причинении среднего вреда здоровью и повторной пьяной езде – за пару месяцев до происшествия его осудили за управление авто в нетрезвом виде. Однако прокуратура добилась ужесточения статьи до покушения на убийство. Также подписку о невыезде ему собираются изменить на СИЗО. Авто сейчас на спецстоянке.