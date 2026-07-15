В нацпарке «Красноярске Столбы» пострадала 65-летняя женщина. Фото: КГКУ «Спасатель»

В нацпарке «Красноярске Столбы» пострадала 65-летняя женщина. Как рассказали в пресс-службе КГКУ «Спасатель», случилось это накануне вечером, 14 июля, в районе центрального входа на территорию. Туристка травмировала колено, не смогла самостоятельно передвигаться. Спасатели оказали ей первую помощь, эвакуировали до улицы Свердловской и передали медикам.

- Напоминаем, что «Красноярские Столбы» — не городской парк с асфальтированными дорожками, а сложный природный ландшафт. Даже знакомые тропы могут быть опасны. Выбирайте удобную обувь, рассчитывайте свои силы и не переоценивайте возможности организма. Берегите себя и отдыхайте безопасно, - призывают спасатели.

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