Масло брызжет, оладьи шкворчат: оголодавшие туристы устроили пикник в заповедной зоне «Красноярских Столбов»

На «Красноярских Столбах» оголодавшие туристы на горелке жарили оладьи. Фото: официальный сайт национального парка

Что такое «Красноярские Столбы», знают даже за рубежом. До недавнего времени заповедник, сейчас национальный парк. Но со сменой статуса требования к посетителям не изменились: это была и есть особо охраняемая территория. От посетителей требуют соблюдать установленные правила – не вредить природе ни в каком виде. Нарушители рискуют получить солидный штраф.

Видимо, большой и шумной компании, которая не поленилась и 11 июля поднялась к скале «Львиные ворота», закон не писан. Они расположились возле ее подножия, около «Камня желания» и принялись готовить себе еду. Нет, это был не чай с бутербродами – берите выше: «высокая кухня».

Как рассказали в администрации нацпарка, пищу готовили с использованием горелки. На сковороде шкворчали оладьи, брызгало масло, тесто разливалось на сиенит и растущий на нем мох. И туристам, протискивающимся через узкую щель рядом с аркой, приходилось лицом упираться в эти неприятные следы пребывания несознательных посетителей.

Люди делали замечания компании, а в ответ слышали грубость. Слово за слово – и получился конфликт. Оголодавшие (а как иначе назвать) не хотели слушать, что мох растет очень медленно, буквально по миллиметру за десять лет.

И только когда участников пикника стали фотографировать и пообещали выложить фото в интернет (после чего им однозначно прилетит крупный штраф), они нехотя стали сворачивать свою лавочку. И вытерли камни от теста и масла.

Администрация нацпарка напомнила: во-первых, стоянка за пределами специально устроенных мест запрещена. Уничтожение или повреждение сиенитовых останков (которыми являются столбы) – это варварство.

Во вторых, на территории края действует режим ЧС, связанный с высокой пожароопасной ситуацией. Никаких костров в лесной зоне.

Спасибо тем, кто не остался равнодушен и заставил-таки компанию свернуть свою едальню.

- Убедительно просим: не оставайтесь в стороне, не проходите равнодушно мимо явных нарушений на территории национального парка! Обязательно делайте замечания и сообщайте государственным инспекторам в пунктах на Перевале (Центральный вход) и в Гранитном карьере (Восточный вход). Обо всех случаях звоните в отдел охраны национального парка: 8 (391) 261-16-95, - сообщили в администрации «Столбов».

Вот они какие, Львиные ворота. Фото: официальный сайт национального парка

Интересное про Львиные ворота

Эта скала признана одной из визитных карточек нацпарка. С одной стороны сиенитового останца в очертаниях угадывается профиль льва – отсюда первая часть названия. Вторая часть имени появилась благодаря причудливой арке с другой стороны скалы.

Пройдя в эту арку, можно увидеть два камня, которые в народе прозвали «Камень желания» и «Камень грешника» – это гигантский валун, который как будто застрял в расщелине наверху.

С Львиными воротами связана легенда: встав под «Камнем грешника» нужно попросить прощение за свои согрешения. Если камень не свергнется на недостаточно раскаявшегося, то можно прикоснуться к «Камню желания» и загадать заветное желание, но только одно в день. Оно должно быть добрым и не касаться материальных благ. А чтобы мечта сбылась наверняка, на обратном пути нужно обязательно протиснуться через «Теснину очищения». Причем именно эта узкая щель рядом с аркой и считается исполнителем желаний, - рассказали сотрудники «Столбов».