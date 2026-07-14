Фото: администрация Красноярска

В Красноярске за 690 миллионов рублей отремонтируют треснувшую школу № 76. В городском департаменте градостроительства сообщили, что проект реконструкции объекта получил положительное заключение госэкспертизы.

Зданию по улице 60 лет Октября, 96 почти полвека. В 2023 году по стене пошла трещина, позже школу закрыли. Для разработки проекта управление капитального строительства заключило контракт с компанией «ГражданПроект».

Специалисты фирмы выяснили, что необходимо укрепить почвенный слой, усилить фундамент, частично восстановить конструкции и перекрытия, а в некоторых местах — заменить. На объекте нужно провести и другие работы.

В течение 3–5 лет после ремонта будет вестись геотехнический мониторинг. На реконструкцию школы планируется потратить 690 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что в Красноярске по вине подрядчика затопило здание, которое находится под охраной как объект культурного наследия регионального значения. Речь идет о четырехэтажном доме на Робеспьера, 20.