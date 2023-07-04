В Красноярске на капитальный ремонт закрывают аварийную школу №76

Фото: администрация

В Красноярске на капитальный ремонт будет закрыта аварийная школа №76. Как сообщают в администрации, с 1 сентября ученики будут переведены во второй корпус, расположенный через дорогу от первого.

Во время инструментального обследования строительных конструкций, проведенного в апреле 2023, стало понятно, что состояние школы сильно ухудшилось. Для того, чтобы снизить нагрузку на здание, временно закрыли правое крыло – 7 кабинетов, спортивный и актовый залы, а также библиотеку и два туалета.

На днях здание получило заключение от экспертов, настоятельно рекомендовавших приостановить эксплуатацию в связи с аварийностью.

В 2024 году, по планам, будет устранена аварийность здания, а в 2025 проведен капитальный ремонт.