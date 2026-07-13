В Красноярске запустят бесплатные автобусы на День металлурга

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

18 июля на концерт в честь Дня металлурга, который пройдет на в Красноярске на острове Татышев, можно будет добраться на бесплатных автобусах. Как пишет «7 канал Красноярск» со ссылкой на мэрию, что шаттлы запустят в 17:30.

Отправиться на праздник красноярцы и гости города смогут с двух точек: с левого берега — от торгового центра «Авиатор», с правого — от гипермаркета «О'КЕЙ». Автобусы будут ходить до 23:00 с интервалом около пяти минут.

День металлурга в краевом центре отметят концертом группы Gayazovs Brothers и поп-исполнителя Gazan. Вход на мероприятие свободный, начало в 18:00.

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