18 июля на острове Татышев - бесплатный концерт для красноярцев. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

День металлурга в Красноярске отметят концертом Gayazovs Brothers. 18 июля на острове Татышев выступят авторы «Малиновой лады» и Gazan.

Для комфорта горожан запустят бесплатные шаттлы, которые будут курсировать с 17:30 до 23:00 от ТЦ «Авиатор» и гипермаркета «О'кей». А если вы в Ачинске, то праздник начнется уже 17 июля. Там хедлайнером будет группа Bearwolf, а также Gazan (автор и исполнитель Константин Жуков).

Вход везде свободный, так что не пропустите!