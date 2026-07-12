На снимке мальчик ДО того, как мать стала пропадать у любовника. Фото: собственный источник "КП" - Красноярск.

Кажется, такого просто не может быть, но… Заморившая голодом 5-месячного сына жительница Норильска заявила о своей невиновности. 35-летняя Анна, неделями оставлявшая младенца и его сестренок (им было два с половиной и полтора годика), считает, что дело не в ней. А в старшей дочке, 15-летней школьнице, которая приглядывала за детьми.

Напомним, трагедия случилась 17 декабря 20025 года. В квартире на улице Бегичева было обнаружено тело 5-месячного Миши*. Ребенок, родившийся абсолютно здоровым, был похож на скелет, обтянутый кожей. Он весил меньше трех килограммов! Экспертиза показала: причина гибели малыша – истощение, жил впроголодь, в последние три дня вообще ничего не ел и не пил.

Продуктов у детей просто не было. Фото: СК.

А его сестренки были на грани смерти. У младшей потеря веса составила 47%, тогда как точка невозврата – 45%. Врачи чудом сумели ее выходить!

Где же была мать, пока дети умирали от голода? Она развлекалась со своим любовником, живущим буквально через дорогу, в семи минутах ходьбы от квартиры, где угасали трое малышей.

Против нее было заведено уголовное дело по признакам статьи «Убийство с особой жестокостью малолетнего, находившегося в беззащитном состоянии». В первые же дни после ареста мать покаялась, во всем созналась.

Но через некоторое время резко изменила показания. По данным «КП»-Красноярск, теперь она отказывается признавать свою вину. И валит все на дочь, 15-летнюю школьницу, на которую «повесила» трех малышей.

Подробности дикой истории – в нашем эксклюзивном материале.

(*имя ребенка изменено).