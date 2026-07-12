Мать из Норильска, уморившая голодом сына, считает себя невиновной. Фото: источник "КП".

Трое суток до смерти ребенок не ел и не пил ничего... Миша родился крепышом, почти четыре кг, а, когда умер, весил меньше трех. Малыш был здоров, погиб от голода. Ведь его матери не было дома несколько дней. 35-летняя Анна Остапенко* из Норильска веселилась, играя в бутылочку с любовником. А рядом, через дорогу, угасал сынишка, которого она так ждала. Ликовала: «Три девки и, наконец, пацан!». Только вот ее Мишутка прожил лишь пять месяцев, пока его не забрала смерть. За братиком чуть не последовали маленькие сестренки, их еле успели спасти. А что же мать? Заморив голодом сына, Анна свято убеждена: на ней вины нет. И пеняет на дочку-школьницу Надю: «Это ты недоглядела!». Громкое дело близится к завершению, новые подробности истории, потрясшей страну, - в эксклюзивном материале «КП» - Красноярск.

«Вместо детей – сплошные гулянки»

Румяная женщина улыбается с фото в соцсетях. Хвастается дредами, татуировками, почему нет? На аватарке Анна вместе с мужем, в рамке из ромашек. Оба в белом, снимок свадебный, а под ним подпись: «Моя семья – мое богатство».

- Сейчас Аня другой человек, – заявляют знакомые. – Раньше такая мамочка, а потом… Детей как будто нет. Даже на фото в ее телефоне. Там только ее собака да сплошные гулянки. Будто подменили человека.

А как все начиналось! Большая семья: муж, дети (Мишутке пять месяцев, Алисе полтора года, Мие два с половиной, Наде 15). Кажется, работай, расти малышей, но вышло иначе.

Променяла «кровиночек» на чужого мужика

17 декабря 2025 года на улице Бегичева, где жила семья, произошла трагедия. К тому моменту Анна давно не показывалась дома. Еще осенью перебралась к своему любовнику. А где был муж Александр? Весной его посадили за побои.

Первое время Анна моталась к нему, возила передачки. Даже из роддома умудрилась рвануть к благоверному. А в сентябре как отрезало, влюбилась в другого, Егора Буянова. Познакомилась с ним в компании. Вроде мужик как мужик, пиарщик какого-то спортклуба. Но она была как под гипнозом: «На тебе сошелся клином белый свет».

Так что ей оказалось не до детей. Приглядывать за ними поручила старшей дочке. Взвалила на плечи подростка заботу о троих малышах. С тех пор Надя ходила в школу урывками. Училась кое-как, друзей не имела. Педагоги забили тревогу, мать привлекли за «неисполнение обязанностей». Пристыдили и… простили.

Тем временем Остапенко бывала дома все реже. Пропадала у своего кавалера, забыв о детях. А Надя, ставшая нянькой при ляльках, была уже на пределе.

14 декабря Остапенко снова засобиралась к Егору. Божится, еда у детей была, оставляла. А 17-го – звонок от Нади: «Мама, Миша не дышит!». Прилетела в считанные минуты, вызвали скорую, полицию. Да куда там – поздно.

В тот же день было возбуждено дело. Статья тяжелая - «Убийство с особой жестокостью малолетнего, находившегося в беззащитном состоянии».

«Веселая, общительная и… ведомая»

Мечтала о сыне и довела его до голодной смерти, как, почему?

- С Аней я знакома с самого детства, - поделилась с «КП» - Красноярск ее одноклассница. – Мы были в одном интернате. Она прожила там класса со второго по пятый. Была из неблагополучной семьи, родители употребляли. Но потом ее все-таки забрали. Какая она? Веселая, общительная. И одновременно слабая, ведомая. Рано вышла замуж, родила Надю. Но не срослось - развелись. Девочку забрала свекровь. А бывший потом погиб на СВО.

Аня встретила Сашу Остапенко, он тоже из детдома. Родились еще две дочки и сын. Дома я у них не была, общались в соцсетях. Уже после узнала, Анин муж сидит за побои, поднимал на нее руку. Может, после этого она покатилась по наклонной? У нас с ней в детстве были одинаковые судьбы. Но я смогла не повторить жизнь родителей, а она… пошла по той же дорожке.

«Дети Маугли» сидели, как зверьки в вольере

- Сначала все было нормально, - рассказала нам соседка Анны. – Я иной раз заходила к ней: ремонта нет, но чисто, дети сытые. Видела ее на прогулках с ребенком – заботливая мать. А тут прибегает ко мне с дитем – муж избил! Оказалось, он бьет ее и старшую дочку. Алкоголик, хулиган, дебошир. А она… Спиртное было в доме постоянно. Аня могла выпить и во время беременности. Сколько я говорила, думала, возьмется за ум. Но какое! Средняя дочка у них была с «особенностями». Надо лечить, устраивать в садик. Но в последние месяцы Ане было некогда.

Нахлынули новые чувства, потеряла голову. Больше детей на улицу не водили, чужих на порог не пускали, вспоминают соседи. Потом вскроется, маленьких сестренок вообще держали в манеже.

- Дети сидели тихо, как мышки. Мать где-то мотылялась, а от Нади много ли толку? По факту, росли в изоляции. Маленькие Маугли, ни улицы, ни детсада.

В тот день, когда умер их братик, девочки тоже были на грани. У одной потеря веса больше 33%, у другой – 47! Тогда как 45% считается точкой невозврата. Врачи сделали невозможное – «достали» с того света.

Трое суток до смерти не ел и не пил ничего

А Миша, самый маленький, не выжил. Просто угас от истощения. Такого ужаса ни эксперты, ни следователи еще не видели: ребенок в пять месяцев весил 2 кг 857 гр.

- Еще в сентябре был здоров, осмотрен врачами, - сообщила «Комсомолке» Юлия Арбузова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ. – А в декабре это просто скелетик, обтянутый кожей! Как из концлагеря или во время блокады.

По данным специалистов, перед смертью малыш трое суток не ел и не пил ничего. Да и до этого жил впроголодь.

- У маленьких деток от голода падает сахар, - пишет в соцсетях одна из мам. - Они постоянно спят, от голода нет сил проснуться. Даже не плачут. Их надо будить каждые три часа и кормить.

Но для этого крохе нужна мама (или папа). А у Мишутки родителей рядом не было. Отец в ИК, мать с головой ушла в новый роман. Оставалась одна Надя.

«Мама-праздник» появлялась раз в год

Повторимся, Надю «подняла» бабушка. Мать для девочки была праздником.

- Ведь бабуля живет далеко. От Норильска до ее деревни больше тысячи километров, - говорят в окружении семьи. – Надя видела маму раз в год, когда та прилетала в отпуск. Для ребенка это было счастье.

И вот в 2022-м Анна выходит за Остапенко. Рожает от него дочку Мию и… почти сразу же является за Надей: «Теперь будешь жить с нами!».

Девочке 13, ее забирает мать, мечта сбылась. Радостная, Надя летит в Норильск. А там все оказывается не так радужно. Через год после Мии на свет появляется Алиса, еще через год – Мишутка.

Мать быстро возвращается на работу (продавцом в магазин). А смотреть за малышней поручает Наде. Так она превращается в няньку. Но не ноет - счастлива рядом с мамой.

В холодильнике шаром покати

- Девочка скромная, - отмечали соседи. – Друзей у нее не было. Только обязанности – «надо-надо». Поблажки давали редко. Так что психика у ребенка была расшатана.

Мать слишком загрузила Надю, считает знакомая семьи:

- Много раз я предлагала: «Отдай уже свою огромную собаку, кошек! Может, тебе помочь?». – Я сама! В итоге Надя не ходила в школу, детки - в садик. Аня думала, это необязательно.

Как жила семья, пока мать гуляла и веселилась? Судя по фото СК, в квартире был бедлам: ободранные обои, тряпье. Зато на стене - огромный телевизор. В холодильнике шаром покати: банки с вареньем, пакеты. Ни мяса, ни яиц, ни молока.

Умоляла: «Привези еды!»

- Но, по-моему, дочка справлялась, - пожимает плечами мать. - И я чаще стала оставаться у Буянова на ночь.

Родительница уверяет, у детей все было. Поясняем: раз в три-четыре дня она закидывала им пару пачек крупы (макарон) да банку тушенки, и только.

- Я давала малышам жиденькую кашку, - признавалась Надя. – Два раза в день - из бутылочки. Мама никогда не рассказывала, как правильно! Я не знала, что детей кормят каждые три часа.

Когда продукты заканчивались, просила мать: «Привези еды!». Но Остапенко часто просто отмалчивалась. В ее новой жизни места для детей не было.

Мать не позвала скорую к гибнущим детям

Закончилось все страшно. За несколько дней до трагедии Надя заболела, слегла. Пожаловалась матери, та не придала значения. Девочка сама себе вызвала скорую помощь, только тогда Остапенко прибежала.

Медики приехали, оказали помощь старшей, а к младшим мать не позвала! Просто не понимала, что происходит, оправдывается Остапенко. Дети медленно умирали, а она бросала их раз за разом.

И вот 17 декабря – как обухом по голове: Миша умер, девочки при смерти. После звонка Нади мать мигом прикатила от любовника. И… насела на дочку: «Я была дома, ушла в магазин на два часа, ты поняла?».

Два часа бегала по магазинам, а где же продукты?

– Я просто смотрела, не хотела ничего покупать, - процедила Остапенко, когда ее поймали на слове.

Малыши не откликались на имена

- Такая она, с двойным дном, - говорят знакомые. – Перед врачами, соцработниками разыгрывала Матушку Заботу. А на деле крутила людьми. Актриса, умеет разжалобить, внушить, что ей выгодно.

После трагедии с Мишей многие поражались: почему Надя не позвала на помощь? Заперты в квартире дети не были. Потому что Остапенко точно также ее обработала. И девочка молчала, лишь бы не подводить маму.

Мать из Норильска радуется новорожденному малышу, через пять месяцев он умрет от голода Видео: предоставлено собственным источником "КП"

Чем это закончилось, знают все. Миша погиб, Мию и Алису едва отстояли.

- Ситуация была плачевной, - подчеркивают медики. – Девочки не умели есть ложкой, только сосали из бутылочки. Не откликались на свои имена, привыкали к ним больше двух недель. Говорить тоже не могли, лишь гулили.

Как «детям Маугли» вообще удалось спастись? Низкий поклон врачам, что не отдали их смерти.

P.S. С момента гибели Миши прошло почти семь месяцев. Следствие сейчас на финальном этапе.

А как там Анна? Все также не верит, что виновата. Кстати, она признана вменяемой. Отвечать за свои поступки будет.

Надя окончила девятый класс. Недавно вернулась к бабушке в деревню.

Мия и Алиса живут в детдоме. Их мать и отца лишили родительских прав. Только те не согласны, обжалуют, все еще на что-то надеясь.

(*персональные данные детей и родителей изменены).