"МИР Сибири" поженил сразу восемь пар. Фото: страница международного фестиваля в соцсетях.

Фестиваль «МИР Сибири» в Шушенском поженил восемь пар. Об этом рассказали в соцсетях организаторы международного мероприятия.

Любовь под звуки этно-музыки! Восемь «да» прозвучало на фестивале «МИР Сибири» 11 июля.

Молодожены признались: мечтали, чтобы их свадьба была пропитана духом русской культуры и традиций, ведь это день, который запоминается навсегда.

Тысячи зрителей стали не просто гостями, а свидетелями того, как рождаются новые семьи в самом сердце фестиваля.

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Одно из главных культурных событий Красноярского края – международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» - открылся в поселке Шушенском 9 июля. Он продлится четыре дня (подробнее).