Главный приз «МИРа Сибири» весит три килограмма: в Шушенском проходит XXII этномузыкальный фестиваль

Международный этнический фестиваль «МИР Сибири проходит в Шушенском Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Одно из главных культурных событий Красноярского края – международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» - открылся в поселке Шушенском 9 июля. Он продлится четыре дня.

Событие собрало участников из разных регионов России и других стран. Важнейшую часть программы составляет этномузыкальный конкурс, на который заявились 185 номинантов из 13 регионов России, от Дагестана до Сахалина. Исполнители представят аутентичные образцы песенной, инструментальной и обрядовой культуры своих народов.

От других этнических проектов, которые сосредоточены на популяризации отдельного жанра, «МИР Сибири» выступает за сохранение всех традиций. И при этом этномузыкальный конкурс существует только здесь. Кстати, главный приз – стилизованная под старинную братину Чаша «МИРА» весом 3 килограмма, отлитая из бронзы и латуни по эскизам красноярских художников.

Во второй день, 10 июля, открылись площадки интеллектуальная «Беседка», интерактивная «Обрядовая поляна», многонациональная «Этнодеревня» и «Город мастеров».

На мастеровую премию «МИРА» в этом году заявились одиннадцать номинантов. Искусные умельцы участвуют в номинациях «Традиционные ремесла» и «Современное декоративно-прикладное творчество», представив скульптуры малых форм, изделия из соломы, традиционные тувинские музыкальные инструменты и радужное соцветие народных удмуртских костюмов.

Остается добавить, что фестиваль «МИР Сибири» проводится в Шушенском с 2003 года.