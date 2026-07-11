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НовостиПроисшествия11 июля 2026 6:28

В Красноярском крае после схода грузового поезда заведено уголовное дело

Предварительный ущерб на железной дороге составил миллион рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Предварительный ущерб на железной дороге составил миллион рублей

Предварительный ущерб на железной дороге составил миллион рублей

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае после схода грузового поезда следователем СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Напомним, что на станции Стайный (деревня Степаново Иланско-Нижнеингашский муниципальный округ) произошел сход 15 вагонов (данные КрасЖД), груженных углем, с опрокидыванием.

По предварительной информации Восточного межрегионального СУТ СК России в результате произошедшего повреждены железнодорожный путь и вагоны, ущерб составил более 1 миллиона рублей.

По данным КрасЖД в 1 час дня по местному времени один из путей на станции Стайный восстановлен, по нему открыто движении поездов, в том числе пассажирских.