В Красноярском крае после схода грузового поезда заведено уголовное дело

Предварительный ущерб на железной дороге составил миллион рублей Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае после схода грузового поезда следователем СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Напомним, что на станции Стайный (деревня Степаново Иланско-Нижнеингашский муниципальный округ) произошел сход 15 вагонов (данные КрасЖД), груженных углем, с опрокидыванием.

По предварительной информации Восточного межрегионального СУТ СК России в результате произошедшего повреждены железнодорожный путь и вагоны, ущерб составил более 1 миллиона рублей.

По данным КрасЖД в 1 час дня по местному времени один из путей на станции Стайный восстановлен, по нему открыто движении поездов, в том числе пассажирских.