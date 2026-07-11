Глубокой ночью сошли 15 вагонов с углем: в Красноярском крае повреждено 160 метров ж/д полотна

В Красноярском крае сошли с рельсов 15 вагонов с углем Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью на станции Стайный (деревня Степаново Иланско-Нижнеингашский муниципальный округ) произошел сход с рельсов 15 вагонов, груженных углем. Случилось это в 1:40 по местному времени. В результате инцидента пострадавших нет, угрозы экологии нет, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги.

В ведомстве рассказали, что на место направлены три восстановительных поезда и более десяти единиц специализированной техники. А также более двухсот рабочих. Первым делом они начали убирать вагоны из габарита путей. После того, как эта часть работ будет завершена, приступят к восстановлению.

Предстоит устранить повреждение одной ригельной опоры и других элементов контактной сети. А также 160 метров железнодорожных путей: 100 метров – по одному и 60 метров по соседнему. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в РЖД создан оперативный штаб. Причины происшествия устанавливаются.

Движение всех поездов через станцию Стайный временно остановлено. Однако есть другой путь, который используется в данной ситуации – от станции Тайшет (Иркутская область) через станцию Саянская и далее выезд на Уяр и основной маршрут.

По данному маршруту были направлены пять пассажирских поездов: Владивосток – Москва, Чита – Москва, Чита – Адлер, Адлер – Чита и Москва – Владивосток. Тех пассажиров, который должны были сесть на поезда на временно закрытом участке, должны доставить на станцию Уяр. Их проинформировали об этом посредством смс-сообщений. Красноярская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и прилагает максимальные усилия для скорейшего устранения последствий схода.