Жители части Советского района Красноярска останутся без горячей воды

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В СГК напомнили о грядущем отключении горячей воды в Советском районе по контуру ТЭЦ-3. Без воды останется вся территория кроме микрорайона Солнечный — там своя система водоснабжения, а также части района, которая попадает в контур ТЭЦ-1.

Работы продлятся с 13 по 22 июля. За это время специалисты проверят 551 километр коммуникаций, а заодно проведут работы на самой ТЭЦ-3. Жителей просят обратить внимание на карту отключений: с этого года изменились контуры теплоснабжения, так что конкретные адреса можно уточнить здесь или в своей управляющей компании.

В компании напоминают, что проверка теплосетей и ремонты нужны для подготовки системы к работе в отопительный сезон. По итогам позапрошлого отопительного сезона повреждаемость трубопроводов снизилась на 29%, а среднее время устранения инцидентов — на 13%.

Подробный график отключений горячей воды можно посмотреть по ссылке.