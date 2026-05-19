В Красноярске стал известен новый график отключения горячей воды. Даты пересмотрели из-за прохладной погоды. Публикуем график отключения горячей воды в Красноярске летом 2026 года.

- 27 мая – 5 июня включительно – ТЭЦ-2 – Октябрьский, Железнодорожный, Центральный районы и часть Свердловского;

- 15 – 24 июня включительно – ТЭЦ-1 – Ленинский и Кировский районы, поселок Березовка, а также ряд улиц, включая Авиаторов и Партизана Железняка;

- 13 – 22 июля включительно – ТЭЦ-3 – Советский район;

- 2 - 4 июня и 3-13 августа – мкрн. Солнечный.

Специалисты СГК напоминают, что проверка трубопроводов на прочность – важная часть подготовки к зиме.

В 2026 году гидравлические испытания теплосетей для потребителей ТЭЦ-3 пройдут в один этап, в отличие от прошлых лет. Красноярцев просят уточнять даты отключения в УК. Более детально рассмотреть границы районов и периоды отключений можно на карте.

Напомним, что отопительный сезон в Красноярске продлился 225 дней и завершился 6 мая.