Спасатели эвакуируют жителей из красноярских Солонцов после разлива реки Кача

Фото: КГКУ «Спасатель»

Накануне, 8 июля, специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда выезжали в поселок Солонцы, где из-за подъема уровня воды в реке Кача произошло подтопление жилых домов и участков. В учреждении сообщили, что ночью они эвакуировали из опасной зоны двух женщин и ребенка, а сегодня утром — мужчину.

Частные дома подтопило и в Красноярске: на улице Эвенкийской спасатели эвакуировали 77-летнего горожанина.

Мониторинг уровня воды в реке продолжается, ситуация находится на особом контроле местных властей.

Природа, видимо, проверяет жителей красноярских поселков на прочность: Кача после проливных дождей вышла из берегов, затопив несколько десятков домов. Люди спасают свое имущество и домашних животных, одновременно с этим пытаясь преодолеть образовавшиеся водные преграды.

Рассказываем о паводке в краевом центре.