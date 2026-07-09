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Отывкаем от жары: красноярцам обещают неожиданно прохладный четверг. По данным портала Gismeteo, вечером в краевом центре столбики термометров «рухнут» до +15 градусов.

Рассказываем о погоде в Красноярске на 9 июля 2026 года.

Погода в Красноярске 9 июля: без осадков и солнца

Сегодня днем за окном будет +20 градусов, пасмурно, но без осадков. Ветер умеренный — до девяти метров в секунду. Вечером прохладно — всего +15.

Накануне в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Норильске, Дивногорске, поселке Солнечный, а также в ряде округов края продлили режим неблагоприятных метеоусловий. В города вновь вернулась дымка и запах гари.