Автобус лежит на "боку", все внутри искорежено. Фото: стоп-кадр видео СК.

Осколки стекла, все вверх дном, вещи вперемешку… СК показал, что творилось в автобусе с 27 детьми, попавшем ДТП в Минусинском округе Красноярского края.

Напомним, авария случилась утром 1 июля на 33-м километре трассы «Саяны». По ней возвращались из летнего лагеря домой в Красноярск ребята-спортсмены.

Но в какой-то момент случилась беда. Навстречу их автобусу выскочила иномарка. Позже выяснится: девушка, которая была за рулем, попросту уснула.

Чтобы избежать лобового столкновения, водитель был вынужден вырулить вправо. В итоге автобус перевернулся, «лег» на бок. Пострадали два человека: один из ребят и сопровождающий.

СК показал, что было в автобусе с детьми, попавшем в ДТП в Минусинском округе Видео: СК

- Им оказана медпомощь, угрозы жизни нет. Состояние остальных детей опасений не внушает, - прокомментировали в краевой прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства проводят проверку произошедшего. После аварии было возбуждено уголовное дело – по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Водитель был вынужден вырулить вправо. Фото: СК.

Также СК показал, что творилось в автобусе после аварии. Картина жуткая: салон, где ехали дети, усыпан осколками стекла, вещи разбросаны. И это притом, что водитель автобуса отреагировал вовремя, спас детей. Если бы не он, все могло бы закончиться трагедией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно о состоянии всех детей после ДТП с автобусом в Красноярском крае