Водитель автобуса, попавшего в аварию в Минусинском округе, спасал детей. Фото: МВД.

Вскрылись подробности аварии автобуса с 27 детьми в Минусинском округе Красноярского края. Как оказалось, водитель транспортного средства сделал все, чтобы спасти детей от несущейся навстречу иномарки, водитель которой уснула за рулем.

Напомним, серьезная авария произошла в среду, 1 июля, на мокрой трассе Минусинск – Курагино. По данным «КП» - Красноярск, в автобусе Hyundai возвращались из спортивного лагеря подростки. В салоне было 27 человек.

Неожиданно на 32-м километре трассы «Саяны» навстречу автобусу вылетел автомобиль Kia Sportage. Позже выяснится, за рулем была девушка.

Увидев, что на них несется иномарка, водитель автобуса, принял сложное решение. Чтобы уйти от столкновения «лоб в лоб», он выкрутил руль вправо. Автобус выкатил на обочину и опрокинулся.

Полицейские опросили всех участников ДТП. Фото: МВД.

В результате пострадали двое: один из детей, а также сопровождающий. Они обратились за медицинской помощью.

Что же случилось? Девушку, управлявшую иномаркой, уже опросили. она призналась, уснула за рулем, потеряла управление. Так что если бы не водитель автобуса, все могло закончиться трагедией…

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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