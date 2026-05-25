В Красноярске подростка наказали за публичное оскорбление полицейских. В краевой прокуратуре сообщили, от уголовного дела его спас возраст — нарушителю всего 15 лет.

Напомним, что школьника задержали 16 мая у торгового центра «Кубатура» — на парковке проходила автосходка. Туда же подъехали госавтоинспекторы, чтобы оформить протокол на 20-летнего водителя «Мерседеса» за езду без прав. Однако на первый план вышел его 15-летний приятель: во время составления материалов подросток мешал работе сотрудников и не реагировал на требования прекратить. Видео с задержанием хулигана распространилось в социальных сетях.

В надзорном ведомстве добавили, что юный нарушитель не в первый раз противопоставляет себя обществу. Также за ним замечена «приверженность экстремистским движениям».

В итоге школьника отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток.

На 20-летнего водителя иномарки завели уголовное дело за насилие в отношении полицейского.