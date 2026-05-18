В Красноярске водителю «Мерседеса» грозит статья за оскорбление полицейских

В Красноярске 20-летнему водителю «Мерседеса», известному благодаря многочисленным нарушениям правил дорожного движения, грозит статья за оскорбление полицейских. Как сообщили в МВД, несмотря на штрафы, молодой продолжал садиться за руль иномарки без водительского удостоверения.

В минувшие выходные сотрудники снова остановили нарушителя. На него составили протоколы за неповиновение законному требованию полицейского, управление без прав и использование подложных номеров.

Во время составления материалов знакомый водителя мешал работе полицейских и не реагировал на требования прекратить. Видео с задержанием хулигана распространилось в социальных сетях. СМИ писали, что он был участником автосходки на территории торгового центра «Кубатура» (бывший «Июнь»).

Позже выяснилось, что приятелю нарушителя нет и 16 лет. Материалы передали в подразделение по делам несовершеннолетних.

Водитель «Мерседеса» получил 15 суток административного ареста. Его машину увезли на спецстоянку. Кроме того, сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела по статьям о применении насилия и оскорблении представителя власти.