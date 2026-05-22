Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 мая 2026 11:54

В Кызыле воспитателей детсада уволили после сканадала с уколами

Департамент по образованию мэрии Кызыла организовал служебную проверку после информации об уколах детям в детском саду
Вячеслав КУИМОВ
Фото: муниципальное автономное дошкольное учреждение Детский сад № 15 "Страна детства"

Фото: муниципальное автономное дошкольное учреждение Детский сад № 15 "Страна детства"

В Кызыле воспитателя и его помощника уволили из детского сада № 15 «Страна детства» после скандала с уколами ребятишкам. Проверку провел департамент по образованию администрации города.

Ранее в полицию столицы республики поступило сразу несколько заявлений от женщин с одинаковым содержанием. Мамы воспитанников пожаловались, что сотрудники детсада кололи четырехлетних малышей шприцами — следы родители нашли в области ягодиц.

Департамент организовал служебную проверку в учреждении. Сотрудники мэрии опросили персонал и просмотрели записи с камер.

Проверка подтвердила, что воспитатель и его помощник нарушали педагогическую этику и грубо разговаривали с детьми. При этом, по данным с камер видеонаблюдения, физическое насилие они не применяли.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Халатность». Выясняются все обстоятельства случившегося.