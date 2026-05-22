Водили в туалет по одному и делали уколы: в Туве воспитателей детского сада подозревают в запрещенных методах

В Туве воспитателей детского сада подозревают в непозволительных методах

Несколько дней назад, 19 мая, в полицию Кызыла поступило сразу несколько заявлений от женщин с одинаковым содержанием. Женщины между собой знакомы – их дети-дошколята ходят в один детский сад № 15. Ребятишкам по четыре года.

Все мамы сообщили в заявлении: после того, как накануне вечером забрали детей из садика, дома обнаружили у них следы от уколов.

Волна началась с сообщения одной из мам в родительском чате. «У моего мальчика еще слева 5 уколов. Итого 9» - написала она и в доказательство показала фото. Стала расспрашивать сына, тот рассказал, что якобы воспитательница и ее помощница водили тех, кто шумел и баловался, по одному в туалетную комнату и там делали уколы. Ребенок даже шприц описывал.

Все остальные родители кинулись проверять ягодички своих ребятишек, расспрашивать. Мамы, у которых дети пострадали, пришли в полицию с заявлениями.

Полиция начала проверку. Представители республиканского следкома, обнаружив информацию в соцсетях, также организовали свою проверку. Если все подтвердится, если воспитатели в самом деле прибегли к таким непозволительным мерам воздействия на воспитанников, будет заведено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

По данным некоторых СМИ были осмотрены записи с камер видеонаблюдения, няню и воспитательницу вызвали на беседу к руководству, а затем уволили.

