Красноярские волонтеры возобновят поиски Усольцевых с новым оборудованием

Красноярские волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых с новым оборудованием, которое позволит работать в горной местности и летать на большие расстояния. Об этом изданию ТАСС сообщил региональный представитель отряда «ЛизаАлерт» Владислав Величко.

По его словам, волонтеры задействуют промышленный беспилотник и внедорожник, оснащенный холодильником и другой необходимой техникой. Такой полноприводный автомобиль поможет поисковикам работать в тайге несколько дней подряд.

«На машине стоит мощная антенна, которая позволяет дрону летать за восемь километров и дальше», – говорит представитель отряда.

Новый БПЛА способен работать в любых погодных условиях.

Напомним, осенью 2025 года супруги Усольцевы решили прогуляться в течение дня по живописному маршруту около поселка Кутурчин, а вечером вернуться на турбазу. С ними были пятилетняя дочка Арина и корги по кличке Лада. После семью никто не видел.

Таинственное исчезновение породило множество слухов, конспирологических версий и мифов.

